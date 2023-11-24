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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с ПСЖ

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Пресс-служба «Монако» опубликовала стартовый состав на матч 13-го тура чемпионата Франции по футболу с «Пари Сен-Жермен».
Головин — в стартовом составе «Монако» на матч Лиги 1 с ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

Российский полузащитник команды с побережья Лигурийского моря Александр Головин начнет матч со стартовым свистком.

Полностью состав «Монако» выглядит следующим образом:

Кен, Синго, Марипан, Магасса, Вандерсон, Закария, Камара, Якобс, Минамино, Головин, Балогун.

У ПСЖ с первых минут на поле выйдут:

Доннарумма, Хакими, Шкриньяр, Эрнандес, Мукьеле, Фабиан Руис, Угарте, Витинья, Дембеле, Рамуш, Мбаппе.

Игра «Пари Сен-Жермен» — «Монако» пройдёт в Париже на стадионе «Паре де Пренс». Встреча начнётся в 23:00 мск.

Команда из столицы Франции с 27 очками лидирует в чемпионате. Коллектив Адольфа Хюттера (24) располагается на третьем месте.

Ранее сообщалось, что Головин попал на обложку L'Équipe перед матчем ПСЖ — «Монако».

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