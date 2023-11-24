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Агент Василевского — о возвращении в состав после травмы: это замечательное событие

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Дэн Мильштейн, агент российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, высказался о возвращении своего клиента на лёд после травмы.
Агент Василевского — о возвращении в состав после травмы: это замечательное событие
  • AP
  • © Chris O'Meara

«Конечно, это замечательное событие. Андрей всегда готов помочь команде, его возвращения давно ждал клуб, болельщики и сам Андрей. Это большой профессионал, который работает над собой 24 часа в сутки», — цитирует Мильштейна «Чемпионат».

Двукратный обладатель Кубка Стэнли проведёт дебютный матч сезона в игре с «Каролина Харрикейнз», передаёт слова главного тренера команды из Флориды Джона Купера Sportsnet.

В конце сентября стало известно, что 29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до десяти недель и пропустит порядка 20 матчей.

Игра «Харрикейнз» — «Лайтнинг» пройдёт 25 ноября. Начало встречи — в 04:00 мск.

Ранее сообщалось, что Василевский провёл первую тренировку на льду после операции.

 

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