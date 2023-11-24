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Жирков объяснил, в чём важность товарищеских матчей сборной России

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Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о матчах сборной России.
Жирков объяснил, в чём важность товарищеских матчей сборной России
  • РИА Новости

«Конечно, есть. Для наших ребят главное — играть. Надо смотреть и проверять игроков на прочность, давать шансы молодёжи», — цитирует Жиркова Sport24.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России по футболу с Кубой.

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