Жирков объяснил, в чём важность товарищеских матчей сборной России

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказался о матчах сборной России.

«Конечно, есть. Для наших ребят главное — играть. Надо смотреть и проверять игроков на прочность, давать шансы молодёжи», — цитирует Жиркова Sport24.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

20 ноября сборная России разгромила Кубу в товарищеском матче. Матч проходил на стадионе «Волгоград Арена» и завершился со счётом 8:0.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России по футболу с Кубой.