ЦСКА разгромил минское «Динамо», 20-летний Гамзин впервые сыграл на ноль в КХЛ

Московский ЦСКА в гостях нанёс разгромное поражение минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра завершилась со счётом 4:0 в пользу команды Сергея Фёдорова.

Шайбы забросили Павел Карнаухов (29-я минута), Максим Сорокин (47-я), Кирилл Долженков (55-я), Владислав Каменев (59-я).

20-летний голкипер армейской команды Дмитрий Гамзин впервые в КХЛ не пропустил ни одной шайбы в матче.

ЦСКА с 40 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (34) располагается на седьмой позиции. Лидирует московский «Спартак» (49).

Ранее сообщалось, что гол и голевой пас Фредрика Классона принесли ЦСКА победу над «Северсталью» в КХЛ.