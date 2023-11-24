Василевский проведёт первый матч сезона НХЛ в игре с «Каролиной»
- AP
- © Chris O'Meara
Двукратный обладатель Кубка Стэнли проведёт дебютный матч сезона в игре с «Каролина Харрикейнз», передаёт слова главного тренера команды из Флориды Джона Купера Sportsnet.
В конце сентября стало известно, что 29-летний воспитанник уфимского хоккея успешно перенёс операцию на спине. Вратарь выбыл из строя на срок до десяти недель и пропустит порядка 20 матчей.
Василевский является двукратным победителем Кубка Стэнли в составе «Лайтнинг». Он также обладает «Везина Трофи» (приз лучшему вратарю сезона).
«Тампа» с 23 очками занимает третье место в Атлантическом дивизионе. «Каролина» (22) располагается на третьей строчке в Столичном дивизионе.
Игра «Харрикейнз» — «Лайтнинг» пройдёт 25 ноября. Начало встречи в 04:00 мск.
Ранее сообщалось, что Василевский провёл первую тренировку на льду после операции.