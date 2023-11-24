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Ашурматов считает, что Файзуллаев может построить большую карьеру в Европе

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Защитник «Рубина» и сборной Узбекистана Рустам Ашурматов оценил игру полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Ашурматов считает, что Файзуллаев может построить большую карьеру в Европе
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Да, не сомневаюсь в этом, но ему ещё рано уезжать. Минимум год надо играть в России. Сейчас главное — не торопиться. Если всё бросит и уедет, то ему будет тяжело. Всё равно ему есть куда расти и в чём прибавлять. А вот потом, думаю, он может построить большую карьеру в Европе», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

4 августа красно-синие объявили о подписании контракта с полузащитником до лета 2026 года с возможностью продления ещё на один сезон.

В нынешнем сезоне 20-летний уроженец Узбекистана забил один мяч и отдал шесть результативных передач в 14 матчах за армейцев во всех турнирах. 

Ранее Ашурматов высказался о первой половине сезона «Рубина» в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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