Ашурматов: «Рубин» в первой половине сезона привыкал к РПЛ

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов высказался о первой половине сезона для казанского клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Мы могли быть даже выше, просто команда долго привыкала к РПЛ. Тут другие скорости, соперники более высокого уровня. В первых матчах нам было тяжело. Конечно, где-то ещё нам повезло, так что восьмое место — справедливый итог первого круга», — цитирует Ашурматова Metaratings.ru.

«Рубин» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. На данный момент казанский клуб идёт на беспроигрышной серии из пяти матчей.

В следующем туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с «Факелом» в Казани. Начало встречи — в 16:30 мск.

Ранее игрок «Рубина» назвал Дзюбу примером медийности для футболистов.