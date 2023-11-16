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Игрок «Рубина» назвал Дзюбу примером медийности для футболистов

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Полузащитник «Рубина» Руслан Безруков прокомментировал медийность нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Игрок «Рубина» назвал Дзюбу примером медийности для футболистов
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Это часть харизмы, участие в шоу ему вообще не мешает, даже помогает раскрепоститься. В плане медийности Дзюба очень показательный пример для футболистов, его знают во многих странах», — цитирует Безрукова РИА Новости.

Напомним, что Дзюба принимает участие в YouTube-программе «Ну, так нельзя, ####». Он является соведущим тренера Леонида Слуцкого.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за команду 17 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Локомотиве» опровергли информацию о драке Дзюбы с Пиняевым.

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