Петровский: нужно отправлять Брауна на пенсию

Российский боксёр Марк Петровский высказался о своём поединке с австралийцем Лукасом Брауном.

«Для меня это знакомый соперник, в интернете я его видел. Мне даже в социальных сетях писал его менеджер примерно месяца 3—4 назад. И в итоге мы встретимся в Дубае. Вообще, соперник неплохой и опасный. Он может ударить, о чём говорит его статистика. Мы готовимся! Но возраст даёт о себе знать. Я молод и думаю, что нужно отправлять Брауна на пенсию», — приводит слова Петровского пресс‑служба Федерации бокса России.

Он также ответил на вопрос, доволен ли он тем, как складывается его карьера.

«Мы не торопимся, всё происходит планомерно. Потихоньку идём по рейтингам, мне нравится работа менеджера и тренеров. Я чувствую поддержку от болельщиков, от федерации. В общем, всё идёт планомерно, и мы достигнем своей цели», — добавил Петровский.

В последнем поединке Петровский победил бывшего претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) американца Кевина Джонсона.

На счету Петровского шесть поединков и шесть побед. В активе Брауна — 31 победа и четыре поражения.

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