Сидельников: у Немкова есть все шансы стать чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказал мнение, что чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков может завоевать пояс в UFC.

«У Вадима есть все шансы стать чемпионом UFC. Он на подъёме эмоциональном, серии побед. У него организм в том возрасте, когда есть подъём. Я считаю, что он в любой весовой категории спокойно себя чувствовать будет», — цитирует Сидельникова «Чемпионат».

На счету 31-летнего россиянина 17 побед и два поражения в MMA. 21 июня спортсмен возглавил рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий в Bellator.

20 ноября стало известно, что PFL объявила о приобретении Bellator.

Бренд второй по величине MMA-компании продолжит существование, но будет находиться под управлением PFL.

В 2024 году будет организован ивент, где чемпионы Bellator сразятся с чемпионами PFL.

Ранее Немков высказался о приобретении лиги компанией PFL.