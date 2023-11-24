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Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о гимнастических залах в США.
Винер сравнила гимнастические залы в США с овощными базами
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Думаю, вы слышали, что теперь наши спортсмены… Дети… Должны заплатить около 500 тыс. рублей, чтобы их проверили. Всё делают, чтобы мы не участвовали. Зато у нас замечательные залы такие, а у них… Ну вот условия ужасные. Я как‑то приезжала в США, видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — цитирует Винер «Матч ТВ».

24 ноября в Ватутинках состоялось торжественное открытие Дворца воспитания и спорта под управлением Винер.

23 ноября гендиректор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям. 

Ранее Винер высказала мнение, что российские спортсмены не смогут позволить себе участвовать в соревнованиях на выдвигаемых FIG условиях.

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