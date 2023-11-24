Винер: условия FIG не позволят россиянам участвовать в соревнованиях

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что российские спортсмены не смогут позволить себе участвовать в соревнованиях на выдвигаемых Международной федерацией гимнастики (FIG) условиях.

«На таких условиях мы не можем участвовать в этих соревнованиях. У многих спортсменов нет возможности заплатить и за проверку, и за форму, и за путешествие. У нас это не принято. У нас даже не выступали сильнейшие гимнастки из далёких стран, потому что у родителей не было денег заплатить за дорогу», — цитирует Винер РИА Новости.

В июле 2023-го исполком FIG принял решение о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. 10 ноября FIG опубликовала критерии допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

Отмечается, что атлеты могут выступать лишь в нейтральном статусе без национальной символики, а также не должны иметь связей с армией или силовыми ведомствами. Подача заявлений на рассмотрение нейтрального статуса спортсменами из России и Белоруссии будет платной. Отказ можно будет оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее исполнительный комитет FIG сообщил, что Бразилия примет чемпионат мира по художественной гимнастике 2025 года.