Осуждённого за убийство бегуна-ампутанта Писториуса выпустят по УДО

Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, будет выпущен по УДО.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление.

Писториус покинет исправительное учреждение 5 января.

В 2014 году Писториус был приговорён к пяти годам за непреднамеренное убийство своей девушки, но вышел из тюрьмы спустя год. В июле 2016-го легкоатлета осудили на шесть лет после протеста прокурора, который заявил, что действия Писториуса следует признать умышленным убийством.

В ноябре 2017-го срок заключения южноафриканца был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

Ранее хоккеиста Петгрейва, нанёсшего смертельную травму сопернику, отпустили под залог.