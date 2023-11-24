RT в Telegram
Подпишись

Осуждённого за убийство бегуна-ампутанта Писториуса выпустят по УДО

Короткая ссылка
Южноафриканский легкоатлет-ампутант Оскар Писториус, осуждённый за убийство своей девушки Ревы Стенкамп, будет выпущен по УДО.
Осуждённого за убийство бегуна-ампутанта Писториуса выпустят по УДО
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на официальное заявление.

Писториус покинет исправительное учреждение 5 января.

В 2014 году Писториус был приговорён к пяти годам за непреднамеренное убийство своей девушки, но вышел из тюрьмы спустя год. В июле 2016-го легкоатлета осудили на шесть лет после протеста прокурора, который заявил, что действия Писториуса следует признать умышленным убийством.

В ноябре 2017-го срок заключения южноафриканца был увеличен до 13 лет и пяти месяцев.

Ранее хоккеиста Петгрейва, нанёсшего смертельную травму сопернику, отпустили под залог.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить