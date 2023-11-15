Хоккеиста Петгрейва, нанёсшего смертельную травму сопернику, отпустили под залог

Полиция Южного Йоркшира отпустила под залог хоккеиста «Шеффилд Стилерс» Мэтта Петгрейва, нанёсшего смертельный порез шеи игроку «Ноттингем Пантерз» Адаму Джонсону.

По информации полиции графства, Петгрейв, арестованный 14 ноября по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью Джонсона, был отпущен под залог.

Отмечается, что расследование продолжается, полиция будет предоставлять данные по мере их поступления.

Джонсон скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». После столкновения с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Хоккеист скончался в больнице.

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