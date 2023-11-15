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Хоккеиста Петгрейва, нанёсшего смертельную травму сопернику, отпустили под залог

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Полиция Южного Йоркшира отпустила под залог хоккеиста «Шеффилд Стилерс» Мэтта Петгрейва, нанёсшего смертельный порез шеи игроку «Ноттингем Пантерз» Адаму Джонсону.
Хоккеиста Петгрейва, нанёсшего смертельную травму сопернику, отпустили под залог
  • Gettyimages.ru

По информации полиции графства, Петгрейв, арестованный 14 ноября по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью Джонсона, был отпущен под залог.

Отмечается, что расследование продолжается, полиция будет предоставлять данные по мере их поступления. 

Джонсон скончался в результате травмы, полученной во время матча Британского кубка вызова против «Шеффилд Стилерс». После столкновения с соперником 29-летнему американцу перерезало горло коньком. Хоккеист скончался в больнице.

Ранее сообщалось, что 13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве.

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