13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Дрозда погибла, выпав из окна в Москве
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Трагедия произошла накануне вечером в Хорошёвском районе столицы. Вся семья 44-летнего спортсмена: жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) были дома, в квартире на улице Авиаконструктора Сухого. Предварительно, после небольшого конфликта с домашними семиклассница обиделась и ушла к себе, сообщает Shot.
Когда позже родители заглянули к девочке, то увидели пустую комнату и открытое окно. Тело школьницы обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты.
Следователи проводят проверку. Семья благополучная, на учётах не состояла.
Григорий Дрозд является чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Бывший чемпион мира WBC.
Ранее сообщалось, что 61-летний хоккеист умер во время матча любительских команд в Москве.