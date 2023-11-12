RT в Telegram
Подпишись

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Дрозда погибла, выпав из окна в Москве

Короткая ссылка
13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве.
13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Дрозда погибла, выпав из окна в Москве
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Трагедия произошла накануне вечером в Хорошёвском районе столицы. Вся семья 44-летнего спортсмена: жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) были дома, в квартире на улице Авиаконструктора Сухого. Предварительно, после небольшого конфликта с домашними семиклассница обиделась и ушла к себе, сообщает Shot.

Когда позже родители заглянули к девочке, то увидели пустую комнату и открытое окно. Тело школьницы обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты.

Следователи проводят проверку. Семья благополучная, на учётах не состояла.

Григорий Дрозд является чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Бывший чемпион мира WBC.

Ранее сообщалось, что 61-летний хоккеист умер во время матча любительских команд в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить