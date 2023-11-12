13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Дрозда погибла, выпав из окна в Москве

13-летняя дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда погибла, выпав с 13-го этажа в Москве.

Трагедия произошла накануне вечером в Хорошёвском районе столицы. Вся семья 44-летнего спортсмена: жена, дочь и два сына (9 и 16 лет) были дома, в квартире на улице Авиаконструктора Сухого. Предварительно, после небольшого конфликта с домашними семиклассница обиделась и ушла к себе, сообщает Shot.

Когда позже родители заглянули к девочке, то увидели пустую комнату и открытое окно. Тело школьницы обнаружили под окнами дома с травмами, характерными для падения с высоты.

Следователи проводят проверку. Семья благополучная, на учётах не состояла.

Григорий Дрозд является чемпионом мира и Европы по боксу и тайскому боксу. Бывший чемпион мира WBC.

Ранее сообщалось, что 61-летний хоккеист умер во время матча любительских команд в Москве.