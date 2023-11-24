Барриос: мне бы хотелось отработать контракт с «Зенитом» до конца
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«Много раз говорил и повторю ещё раз: моя семья прекрасно чувствует себя в Петербурге, и моя главная мотивация заключается в завоевании очередного чемпионства. Если бог даст, мне бы хотелось отработать весь этот контракт до конца», — цитирует Барриоса пресс-служба «Зенита».
31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Барриосом до 2027 года.
В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.
Ранее Медведев назвал слухами информацию об интересе «Зенита» к форварду Артуру.