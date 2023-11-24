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Матч между сборными Бахрейна и России может состояться в ноябре 2024 года

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Технический директор Ассоциации футбола Бахрейна Абед Аль Ансари рассказал, когда может состояться товарищеский матч со сборной России.
Матч между сборными Бахрейна и России может состояться в ноябре 2024 года
  • РИА Новости

«В ноябрьскую паузу мы бы смогли договориться с Россией и организовать матч наших сборных. Думаю, вместе мы сможем сделать всё возможное, чтобы эта игра состоялась», — цитирует Ансари Sport24.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном и Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

Ранее в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) подтвердили информацию, что товарищеский матч между Россией и Кубой войдёт в Книгу рекордов России.

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