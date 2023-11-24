Карякин обвинил FIDE в политизации шахмат

Гроссмейстер Сергей Карякин негативно оценил решение Международной федерации шахмат (ФИДЕ) продлить разрешение россиянам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я негативно оцениваю данное решение ФИДЕ. Вместо того чтобы идти навстречу спортсменам и вспомнить, что шахматы в частности и спорт в целом находятся вне политики, организация продолжает политизировать шахматы», — цитирует Карякина РИА Новости.

23 ноября ФИДЕ продлила до 1 января 2025 года разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Разрешение распространяется на шахматистов, уже играющих в нейтральном статусе.

Ранее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович заявил, что в организации обсуждают участие россиян в командных турнирах.