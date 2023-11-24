Игрок «Зенита» Мантуан: мне было очень страшно приезжать в Россию во время СВО
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«Когда появилась возможность приехать сюда, в первую очередь я позвонил бразильцам, которые были здесь, чтобы узнать, как обстоят дела в стране, потому что мне и моей семье было очень страшно. Но все меня полностью успокоили», — цитирует Мантуана Meu Timao.
22-летний полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2022 года. Первый сезон в России футболист провёл на правах аренды из бразильского «Коринтианса». За это время хавбек принял участие в 49 матчах «Зенита», в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Клаудиньо и Вендел могут покинуть петербургский клуб.