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Игрок «Зенита» Мантуан: мне было очень страшно приезжать в Россию во время СВО

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Футболист «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, как принимал решение о переезде в Россию из Бразилии во время СВО.
Игрок «Зенита» Мантуан: мне было очень страшно приезжать в Россию во время СВО
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда появилась возможность приехать сюда, в первую очередь я позвонил бразильцам, которые были здесь, чтобы узнать, как обстоят дела в стране, потому что мне и моей семье было очень страшно. Но все меня полностью успокоили», — цитирует Мантуана Meu Timao.

22-летний полузащитник выступает за сине-бело-голубых с 2022 года. Первый сезон в России футболист провёл на правах аренды из бразильского «Коринтианса». За это время хавбек принял участие в 49 матчах «Зенита», в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что игроки «Зенита» Клаудиньо и Вендел могут покинуть петербургский клуб.

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