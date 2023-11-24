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Чемпион Европы по велотреку Ростовцев получил нейтральный статус

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Российский велогонщик на треке Сергей Ростовцев получил нейтральный статус.
Чемпион Европы по велотреку Ростовцев получил нейтральный статус
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

О получении сообщается на сайте Международного союза велосипедистов (UCI).

Ростовцев стал 48-м россиянином, получившим право выступать на международных турнирах. На его счету бронзовая медаль чемпионата мира и золото чемпионата Европы в гонке на выбывание.

1 ноября UCI разрешил выступать в нейтральном статусе 36 российским велосипедистам.

Ранее главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал решение UCI разрешить призёру чемпионата мира Яне Бурлаковой выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

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