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Ковпанец поддержал получение велосипедистами нейтрального статуса

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Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал решение Международного союза велосипедистов (UCI) разрешить призёру чемпионата мира Яне Бурлаковой выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.
Ковпанец поддержал получение велосипедистами нейтрального статуса
  • РИА Новости

«Я пока не могу полноценно оценить шансы Яны на международных соревнованиях, но результат, который она показала полгода назад, позволял ей стать призёром или даже чемпионкой мира в гите на 500 м с места. Что касается её мужа Данилы, он сейчас залечивает небольшую травму и даже не подавал на получение нейтрального статуса», — сказал Ковпанец RT.

Специалист также рассказал о своём отношении к нейтральному статусу спортсменов.

«Если нейтральный статус позволяет выступать на соревнованиях и не несёт в себе никакой политической подоплёки, я только за!» — добавил Ковпанец.

Ранее призёр чемпионата мира по велоспорту Бурлакова получила нейтральный статус UCI.

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