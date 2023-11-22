Ковпанец поддержал получение велосипедистами нейтрального статуса
- РИА Новости
«Я пока не могу полноценно оценить шансы Яны на международных соревнованиях, но результат, который она показала полгода назад, позволял ей стать призёром или даже чемпионкой мира в гите на 500 м с места. Что касается её мужа Данилы, он сейчас залечивает небольшую травму и даже не подавал на получение нейтрального статуса», — сказал Ковпанец RT.
Специалист также рассказал о своём отношении к нейтральному статусу спортсменов.
«Если нейтральный статус позволяет выступать на соревнованиях и не несёт в себе никакой политической подоплёки, я только за!» — добавил Ковпанец.
Ранее призёр чемпионата мира по велоспорту Бурлакова получила нейтральный статус UCI.