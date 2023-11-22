Ковпанец поддержал получение велосипедистами нейтрального статуса

Главный тренер сборной России по велоспорту на треке Сергей Ковпанец прокомментировал решение Международного союза велосипедистов (UCI) разрешить призёру чемпионата мира Яне Бурлаковой выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

«Я пока не могу полноценно оценить шансы Яны на международных соревнованиях, но результат, который она показала полгода назад, позволял ей стать призёром или даже чемпионкой мира в гите на 500 м с места. Что касается её мужа Данилы, он сейчас залечивает небольшую травму и даже не подавал на получение нейтрального статуса», — сказал Ковпанец RT.

Специалист также рассказал о своём отношении к нейтральному статусу спортсменов.

«Если нейтральный статус позволяет выступать на соревнованиях и не несёт в себе никакой политической подоплёки, я только за!» — добавил Ковпанец.

Ранее призёр чемпионата мира по велоспорту Бурлакова получила нейтральный статус UCI.