Вандерсон: Галицкий точно заслужил чемпионский титул

Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон считает, что президент клуба Сергей Галицкий заслужил чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством. Возможно, наконец получится», — цитирует Вандерсона «Чемпионат».

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. Петербургский «Зенит» (30) располагается на второй строчке. Столичное «Динамо» занимает третью строчку с 25 очками.

26 ноября «быки» сыграют с «Уралом» в матче 16-го тура РПЛ.

Ранее главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев высказал мнение, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич является лучшим специалистом РПЛ по итогам первого круга.