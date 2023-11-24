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Вандерсон: Галицкий точно заслужил чемпионский титул

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Бывший нападающий «Краснодара» Вандерсон считает, что президент клуба Сергей Галицкий заслужил чемпионский титул Российской премьер-лиги (РПЛ).
Вандерсон: Галицкий точно заслужил чемпионский титул
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Кто точно заслужил титул, так это президент Галицкий! Сейчас у «Краснодара» сильный состав, они идут за чемпионством. Возможно, наконец получится», — цитирует Вандерсона «Чемпионат». 

После 15 туров чемпионата России «Краснодар» с 32 очками лидирует в чемпионате. Петербургский «Зенит» (30) располагается на второй строчке. Столичное «Динамо» занимает третью строчку с 25 очками.

26 ноября «быки» сыграют с «Уралом» в матче 16-го тура РПЛ. 

Ранее главный тренер краснодарской «Кубани» Вадим Евсеев высказал мнение, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич является лучшим специалистом РПЛ по итогам первого круга.

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