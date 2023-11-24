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«Авангард» обменял защитника Шулака в «Адмирал» на денежную компенсацию

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Омский «Авангард» обменял защитника Либора Шулака во владивостокский «Адмирал» на денежную компенсацию.
«Авангард» обменял защитника Шулака в «Адмирал» на денежную компенсацию
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Решение было принято из-за лимита на количество легионеров в команде, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний игрок перешёл в «Авангард» из дальневосточного клуба в мае 2023 года. В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Шулак провёл 31 матч, забросил четыре шайбы и отдал восемь результативных передач.

Шулак начал карьеру в чешской команде «Пираты Хомутов».

Ранее шестеро россиян попали в список 50 лучших хоккеистов мира в возрасте до 24 лет по версии канадского телеканала TSN.

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