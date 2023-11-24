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Шесть россиян вошли в топ-50 лучших молодых хоккеистов по версии TSN

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Шестеро россиян попали в список 50 лучших хоккеистов мира в возрасте до 24 лет по версии канадского телеканала TSN.
Шесть россиян вошли в топ-50 лучших молодых хоккеистов по версии TSN
  • Gettyimages.ru
  • © Don Mason

Как сообщается на сайте TSN, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников занял 12-е место в рейтинге, форвард «Сочи» Матвей Мичков расположился на 16-й строчке.

Также в топ-50 попали защитник «Анахайм Дакс» Павел Минтюков (34-е место), защитник санкт-петербургского СКА Александр Никишин (39-е), защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев (46-е), вратарь «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров — 47-й.

Ранее сообщалось, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков НХЛ в сезоне-2023/24 по версии Forbes.

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