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Это'О зарабатывал в «Анжи» 20 млн рублей в день

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Бывший директор организационного департамента «Анжи» Дмитрий Балашов рассказал, сколько зарабатывал в махачкалинском клубе камерунский футболист Самюэль Это'О.
Это'О зарабатывал в «Анжи» 20 млн рублей в день
  • globallookpress.com
  • © Nataliya Kondratenko

«За всю жизнь лишь раз был поражён цифрами. Когда узнал сумму контракта Это'О в «Анжи». Вот это было оцепенение.

Сколько? 20 млн рублей в день! Запомнил, потому что, когда мы узнали, немедленно достали калькуляторы и начали переводить всё это в часы, минуты», — приводит слова Балашова «Спорт-Экспресс».

42-летний камерунец выступал за «Анжи» с 2011 по 2013 год.

Ранее сообщалось, что в Англии расследуют трансфер Это'О из «Анжи» в лондонский «Челси».

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