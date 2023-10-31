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The Times: АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»

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Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование трансферов игроков Виллиана и Самуэля Это'О из махачкалинского «Анжи» в лондонский «Челси».
The Times: АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»
  • AP

Как сообщает The Times, в августе АПЛ начала расследование в отношении «Челси» по поводу выплат миллионов фунтов стерлингов офшорным компаниям в период, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.

По информации источника, отчёты о переходах Виллиана и Это'О, которые состоялись летом 2013 года, указывают на то, что платежи за игроков могли производиться «российским организациям» отдельно от комиссий за трансферы.

Абрамович владел лондонским клубом с 2003 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что «Челси» выплатит штраф €10 млн за финансовые нарушения при Абрамовиче.

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