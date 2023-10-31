The Times: АПЛ расследует трансферы Виллиана и Это'О из «Анжи» в «Челси»
- AP
Как сообщает The Times, в августе АПЛ начала расследование в отношении «Челси» по поводу выплат миллионов фунтов стерлингов офшорным компаниям в период, когда клубом владел российский бизнесмен Роман Абрамович.
По информации источника, отчёты о переходах Виллиана и Это'О, которые состоялись летом 2013 года, указывают на то, что платежи за игроков могли производиться «российским организациям» отдельно от комиссий за трансферы.
Абрамович владел лондонским клубом с 2003 по 2022 год.
Ранее сообщалось, что «Челси» выплатит штраф €10 млн за финансовые нарушения при Абрамовиче.