The Times: «Челси» выплатит УЕФА штраф €10 млн за финансовые нарушения при Абрамовиче

Лондонский «Челси» подвергся дисциплинарным санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушения правил финансового фейр-плей.

Руководство английского футбольного клуба согласилось выплатить штраф в размере €10 млн, сообщает The Times.

Уточняется, что финансовые нарушения были допущены, когда клубом из столицы Великобритании владел российский предприниматель Роман Абрамович.

Издание утверждает, что дополнительное наказание может последовать со стороны Английской премьер-лиги (АПЛ).

Абрамович в 2003 году стал владельцем «Челси». Под его руководством лондонский клуб за 19 лет по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, три раза — Кубок лиги, два раза — Суперкубок Англии. Также «Челси» по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз одержал победу в клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не смогут перевести в Россию из-за санкций.