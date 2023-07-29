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The Times: «Челси» выплатит УЕФА штраф €10 млн за финансовые нарушения при Абрамовиче

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Лондонский «Челси» подвергся дисциплинарным санкциям со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за нарушения правил финансового фейр-плей.
The Times: «Челси» выплатит УЕФА штраф €10 млн за финансовые нарушения при Абрамовиче
  • AFP

Руководство английского футбольного клуба согласилось выплатить штраф в размере €10 млн, сообщает The Times.

Уточняется, что финансовые нарушения были допущены, когда клубом из столицы Великобритании владел российский предприниматель Роман Абрамович.

Издание утверждает, что дополнительное наказание может последовать со стороны Английской премьер-лиги (АПЛ).

Абрамович в 2003 году стал владельцем «Челси». Под его руководством лондонский клуб за 19 лет по пять раз выиграл чемпионат и Кубок Англии, три раза — Кубок лиги, два раза — Суперкубок Англии. Также «Челси» по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, один раз становился обладателем Суперкубка УЕФА и один раз одержал победу в клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что средства от продажи «Челси» не смогут перевести в Россию из-за санкций.

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