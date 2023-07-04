Средства от продажи «Челси» не смогут перевести в Россию из-за санкций

Майк Пенроуз, глава фонда, который будет распределять средства от продажи «Челси», высказался о ситуации с передачей средств в Россию.

«Если бы нам разрешили поддерживать всех, мы не могли бы выделять средства России или Белоруссии или учреждениям, связанным с их правительствами, поскольку это нарушит закон о санкциях», — цитирует Пенроуза The Times.

Напомним, что Великобритания сообщила, что передаст €2,6 млрд от продажи «Челси» Романом Абрамовичем на нужды Украины. Бизнесмен же хотел, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Он сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси».