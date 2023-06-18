Daily Mail: Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси»
- AP
По информации Daily Mail, российский бизнесмен не поставил свою подпись для перевода средств.
Напомним, что Великобритания сообщила, что передаст €2,6 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем на нужды Украины. Бизнесмен же хотел, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.
Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого. В Министерстве иностранных дел Великобритании надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.
Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.
Ранее сообщалось, что британские власти удерживают доходы Романа Абрамовича от продажи «Челси».