Daily Mail: Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси»

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не перевёл средства на нужды Украины от продажи лондонского клуба.

По информации Daily Mail, российский бизнесмен не поставил свою подпись для перевода средств.

Напомним, что Великобритания сообщила, что передаст €2,6 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем на нужды Украины. Бизнесмен же хотел, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого. В Министерстве иностранных дел Великобритании надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.

Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что британские власти удерживают доходы Романа Абрамовича от продажи «Челси».