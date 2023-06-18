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Daily Mail: Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси»

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Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович не перевёл средства на нужды Украины от продажи лондонского клуба.
Daily Mail: Абрамович отказывается переводить Украине средства от продажи «Челси»
  • AP

По информации Daily Mail, российский бизнесмен не поставил свою подпись для перевода средств.

Напомним, что Великобритания сообщила, что передаст €2,6 млрд от продажи «Челси» Абрамовичем на нужды Украины. Бизнесмен же хотел, чтобы часть денег была передана пострадавшим из России.

Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против этого. В Министерстве иностранных дел Великобритании надеются, что деньги будут переданы Украине до зимы.

Абрамович в феврале 2022 года попал в санкционный список Великобритании. Бизнесмен сразу же передал управление «Челси» попечительскому совету благотворительного фонда, а затем объявил о продаже клуба консорциуму Тодда Боули.

Ранее сообщалось, что британские власти удерживают доходы Романа Абрамовича от продажи «Челси».

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