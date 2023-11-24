RT в Telegram
Подпишись

Роднина считает, что у международных федераций без России закончились деньги

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина отреагировала на то, что международные федерации требуют с российских спортсменов денег на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».
Роднина считает, что у международных федераций без России закончились деньги
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

«Деньги закончились! Мы достаточно выдержали времени. Сейчас пересматриваем многие международные договоры. На всё, что делается не в интересах России и россиян, будет предпринята достаточно жёсткая позиция. Столько международных федераций, и каждая хочет себя проявить», — приводит слова Родниной Sport24.

По её мнению, надо прекратить реагировать на международные федерации.

«Происходит больше интересных событий в России, и мы об этом совершенно не рассказываем. Всё время ориентируемся, что там старушка Европа за углом про нас сказала», — сказала она.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов около 500 тыс. рублей на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить