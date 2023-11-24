Роднина считает, что у международных федераций без России закончились деньги

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина отреагировала на то, что международные федерации требуют с российских спортсменов денег на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

«Деньги закончились! Мы достаточно выдержали времени. Сейчас пересматриваем многие международные договоры. На всё, что делается не в интересах России и россиян, будет предпринята достаточно жёсткая позиция. Столько международных федераций, и каждая хочет себя проявить», — приводит слова Родниной Sport24.

По её мнению, надо прекратить реагировать на международные федерации.

«Происходит больше интересных событий в России, и мы об этом совершенно не рассказываем. Всё время ориентируемся, что там старушка Европа за углом про нас сказала», — сказала она.

В марте Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее генеральный директор Олимпийского комитета России Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов около 500 тыс. рублей на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».