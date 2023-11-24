Гладилин: «Спартаку» будет очень сложно в матче с «Балтикой»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин уверен, что матч 16-го тура чемпионата России в Калининграде с местной «Балтикой» не станет лёгкой прогулкой для футболистов московской команды.

«Спартаку» сложно играть в гостях, потому что нет поставленной игры. На чужом поле надо владеть инициативой, держать мяч, а «Спартак» этого не делает. Все проблемы только из-за этого», — цитирует Гладилина «Чемпионат».

По его мнению, «Балтика» находится в турнирной таблице «в опасной зоне, она точно будет полностью отдаваться».

«Красно-белым будет очень сложно в Калининграде, потому что «Балтика» сейчас в хорошем состоянии, да и болельщики добавляют преимущества», — добавил Гладилин.

Матч пройдёт 25 ноября. «Спартак» с 24 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Балтика» (12) располагается на 14-й строчке.

Ранее сообщалось, что Георгий Джикия восстановился после перелома ребра и тренируется в общей группе «Спартака».