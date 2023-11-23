Джикия восстановился после перелома ребра и тренируется в общей группе «Спартака»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия сможет помочь своей команде в ближайших матчах чемпионата России по футболу.

30-летний защитник полностью восстановился после перелома ребра и приступил к тренировкам в общей группе, сообщает «Матч ТВ».

Джикия выбыл из строя в начале октября. Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями, получив две жёлтые карточки.

«Спартак» в матче 16-го тура 25 ноября сыграет в Калининграде с «Балтикой». Команда Гильермо Абаскаля занимает с 24 очками шестое место в турнирной таблице. Коллектив Сергея Игнашевича (12) — 14-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).

Ранее Андрей Тихонов заявил, что Джикия проиграл конкуренцию Срджану Бабичу.