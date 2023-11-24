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Защитник ХК «Спартак» Вишневский выбыл из-за травмы на неопределённое время

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Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов сообщил, что защитник Дмитрий Вишневский не сможет помочь команде в выездном турне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за повреждения.

«Он уехал в Москву. Доктора его посмотрят, но у него уже было обследование. Завтра будет больше информации», — цитирует Жамнова ТАСС.

Олимпийский чемпион Альбервиля объяснил травмы у хоккеистов «Спартака» накопившейся усталостью.

«От этого никто не застрахован. С нашим графиком мы прекрасно понимаем, что травмы были и будут», — заключил Жамнов.

У столичной команды ориентировочно до конца 2023 года года выбыл нападающий Иван Морозов.

«Спартак» уступил СКА (2:3), но сохранил лидерство в Западной конференции КХЛ.

Ранее олимпийский чемпион Александр Пашков дал понять, что не сильно удивлён лидерством «Спартака» в регулярном чемпионате КХЛ.

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