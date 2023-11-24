Белоус: без нарушения спортивного режима Жалолиддинов может вернуться в РПЛ

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус считает, что потенциал Жасура Жалолиддинова позволяет полузащитнику играть в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Если он пересмотрит своё отношение к тренировочному процессу, режиму, не будет нарушать его, то может вернуться в Россию. Жасур — очень талантливый футболист, но поведение и отношение к футболу отбросило его назад», — цитирует Белоуса Metaratings.

Он выразил надежду, что 21-летний капитан молодёжной сборной Узбекистана сможет измениться в лучшую сторону.

«Мы ему в своё время дали очень хорошие возможности, но он их не использовал», — заключил Белоус.

Жалолиддинов летом 2020 года перешёл из «Бунёдкора» в «Локомотив», подписав контракт на пять лет. Но так и не провёл ни одного матча за московскую команду. Через год железнодорожники расторгли контракт с ним.

Ранее бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что «Локомотив» не собирается возрождать вторую команду в структуре клуба.