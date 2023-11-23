Булыкин: «Казанка» не нужна «Локомотиву»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на новость о том, что «Локомотив» не собирается возрождать вторую команду в структуре клуба.

«Я уже давно говорю, что «Казанка» не нужна «Локомотиву». Все хорошие молодые футболисты попадают в основной состав, у Галактионова здорово получается их использовать. Уже и в сборную молодые игроки вызываются. Хочется, чтобы росли свои игроки, прославляли клуб и были кадрами для нашей сборной», — цитирует Булыкина Metaratings.ru.

23 ноября стало известно, что железнодорожники отложили возрождение второй команды на год, так как не решён вопрос с футбольной инфраструктурой. В заявлении столичного клуба также отметили, что необходимо завершение реконструкции стадиона в Перово, поскольку «Сапсан Арена» и так несёт максимальную нагрузку.

10 октября планировалось, что «Казанка» вернётся в сезоне-2024/2025. Команда выступала в ФНЛ-2 в подгруппе A второй группы и заняла последнее место в таблице по итогам сезона-2021/22, набрав 11 очков.

Ранее Булыкин поделился мнением о приглашении защитника ЦСКА Игоря Дивеева выступить в качестве комментатора на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием красно-синих и бело-голубых.