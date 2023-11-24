RT в Telegram
Подпишись

Бабич — о конкуренции с Джикией: не хотел бы становиться проблемой

Короткая ссылка
Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич дал понять, что рад возвращению капитана команды Георгия Джикии к тренировкам в общую группу.

«Я бы не хотел становиться проблемой. Я здесь, чтобы помогать команде. Джикия — один из наших лучших игроков. Могу сказать о нём только хорошее. Отличный парень и футболист», — цитирует Бабича «Матч ТВ».

Джикия выбыл из строя в начале октября. Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. Джикия и Бабич играют на позиции центрального защитника.

«Спартак» в матче 16-го тура 25 ноября сыграет в Калининграде с «Балтикой». Команда Гильермо Абаскаля занимает с 24 очками шестое место в турнирной таблице. Коллектив Сергея Игнашевича (12) — 14-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).

Ранее сообщалось, что Джикия восстановился после перелома ребра и тренируется в общей группе «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить