Бабич — о конкуренции с Джикией: не хотел бы становиться проблемой

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич дал понять, что рад возвращению капитана команды Георгия Джикии к тренировкам в общую группу.

«Я бы не хотел становиться проблемой. Я здесь, чтобы помогать команде. Джикия — один из наших лучших игроков. Могу сказать о нём только хорошее. Отличный парень и футболист», — цитирует Бабича «Матч ТВ».

Джикия выбыл из строя в начале октября. Футболист в сезоне-2023/24 в девяти матчах во всех турнирах не отличился результативными действиями, получив две жёлтые карточки. Джикия и Бабич играют на позиции центрального защитника.

«Спартак» в матче 16-го тура 25 ноября сыграет в Калининграде с «Балтикой». Команда Гильермо Абаскаля занимает с 24 очками шестое место в турнирной таблице. Коллектив Сергея Игнашевича (12) — 14-е. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (32).

Ранее сообщалось, что Джикия восстановился после перелома ребра и тренируется в общей группе «Спартака».