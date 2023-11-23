Гендир ОКР: можем поехать на ОИ-2026 большой делегацией

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что сборная России может поехать на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии большой делегацией.

«В 2026 году будут Игры в Италии, и я обращаю внимание, что мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ», — цитирует Сенглеева РИА Новости.

Он также отметил, что нужно дополнительное финансирование, чтобы поддержать молодых спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Ранее президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев подтвердил, что с россиян требуют деньги за проверку.