Гендир ОКР: можем поехать на ОИ-2026 большой делегацией
- РИА Новости
«В 2026 году будут Игры в Италии, и я обращаю внимание, что мы можем туда поехать большой делегацией, потому что потенциальные участники от нас не имеют контрактов с ВС РФ», — цитирует Сенглеева РИА Новости.
Он также отметил, что нужно дополнительное финансирование, чтобы поддержать молодых спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК) пока ещё не прислал официального приглашения сборной России на Игры-2024. Вместе с тем МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе. Также действует запрет на участие атлетов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
Ранее президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев подтвердил, что с россиян требуют деньги за проверку.