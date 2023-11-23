В федерации стрельбы из лука подтвердили, что с россиян требуют деньги

Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев подтвердил, что с россиян требуют деньги за проверку.

«Да, действительно, Международная федерация за проверку спортсменов на соответствие просит с нас деньги. Должна быть собрана независимая комиссия, которая решит, достоин атлет допуска или нет. При этом чётко сказано, что никаких гарантий участия спортсменов после проверки нет», — приводит слова Ешеева РИА Новости.

23 ноября гендиректор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее Сенглеев заявил, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов подрывают экономические основы олимпийского движения России.