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В федерации стрельбы из лука подтвердили, что с россиян требуют деньги

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Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев подтвердил, что с россиян требуют деньги за проверку.
В федерации стрельбы из лука подтвердили, что с россиян требуют деньги
  • Gettyimages.ru

«Да, действительно, Международная федерация за проверку спортсменов на соответствие просит с нас деньги. Должна быть собрана независимая комиссия, которая решит, достоин атлет допуска или нет. При этом чётко сказано, что никаких гарантий участия спортсменов после проверки нет», — приводит слова Ешеева РИА Новости.

23 ноября гендиректор ОКР Владимир Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее Сенглеев заявил, что рекомендации МОК по допуску российских спортсменов подрывают экономические основы олимпийского движения России.

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