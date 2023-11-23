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Сенглеев: рекомендации МОК подрывают экономические основы олимпийского движения России

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Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов подрывают экономические основы олимпийского движения России.
Сенглеев: рекомендации МОК подрывают экономические основы олимпийского движения России
  • РИА Новости

«Индивидуально нейтральные спортсмены не могут быть представителями России. Они не могут ассоциироваться с любыми символами.

По факту это подрывает экономические основы всего олимпийского движения России. Все мы финансируемся за счёт спонсорских средств, а спонсорам хочется ассоциироваться именно с Олимпийскими играми и с выступлением на этих соревнованиях сборной команды России», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».

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