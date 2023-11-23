Сенглеев: рекомендации МОК подрывают экономические основы олимпийского движения России

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев заявил, что рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов подрывают экономические основы олимпийского движения России.

«Индивидуально нейтральные спортсмены не могут быть представителями России. Они не могут ассоциироваться с любыми символами.

По факту это подрывает экономические основы всего олимпийского движения России. Все мы финансируемся за счёт спонсорских средств, а спонсорам хочется ассоциироваться именно с Олимпийскими играми и с выступлением на этих соревнованиях сборной команды России», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.

Ранее Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».