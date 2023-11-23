Сенглеев: рекомендации МОК подрывают экономические основы олимпийского движения России
- РИА Новости
«Индивидуально нейтральные спортсмены не могут быть представителями России. Они не могут ассоциироваться с любыми символами.
По факту это подрывает экономические основы всего олимпийского движения России. Все мы финансируемся за счёт спонсорских средств, а спонсорам хочется ассоциироваться именно с Олимпийскими играми и с выступлением на этих соревнованиях сборной команды России», — приводит слова Сенглеева «Матч ТВ».
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям не выражающих поддержку СВО россиян в нейтральном статусе.
Ранее Сенглеев сообщил, что международные федерации просят с российских спортсменов деньги на проверку их связи с ЦСКА или «Динамо».