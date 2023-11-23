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Гоцук — о сборной России: лучше играть с Кубой, чем тренироваться только на базе

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Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук уверен, что сборная России по футболу в условиях изоляции должна проводить как можно больше товарищеских матчей с любым соперником.
Гоцук — о сборной России: лучше играть с Кубой, чем тренироваться только на базе
  • Gettyimages.ru

«Это сборная России, здесь не надо смотреть, кто у тебя в соперниках. Одно то, что ты попадаешь в число лучших в России и надеваешь майку сборной своей страны, говорит о многом. И лучше играть с Кубой, чем тренироваться весь сбор на базе», — цитирует Гоцука «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что «нужно играть, показывать, что у России есть сборная». Воспитанник липецкого футбола также признался, что ему понравились товарищеские матчи с Камеруном и Кенией.

«Видно было, что команда у нас организованная, но тяжело было вскрывать оборону на турецком поле, которое оказалось чуть ниже среднего. Конечно, нам надо подтягивать исполнительское мастерство, другие моменты», — заключил Гоцук.

После отстранения сборная России под руководством Валерия Карпина провела товарищеские матчи с Ираном, Ираком, Узбекистаном, Таджикистаном, Кубой, которые шли в зачёт ФИФА. Матчи с Киргизией, Египтом и Катаром не влияли на рейтинг.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение не допускать российские клубы и сборные до участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее бывший тренер «Анжи» Омари Тетрадзе признался, что ему очень понравилась игра сборной России по футболу с Кубой.

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