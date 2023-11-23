Нападающий «Чикаго» Холл пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции

Форвард «Чикаго Блэкхокс» Тэйлор Холл пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игроку предстоит перенести операцию на правом колене, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

В последний раз Холл выходил на лёд 19 ноября в домашнем матче против «Баффало Сейбрз» (2:3). В текущем сезоне регулярного чемпионата хоккеист провёл десять матчей, в которых набрал четыре очка (2 шайбы и 2 передачи).

В составе сборной Канады Холл дважды становился чемпионом мира (2015, 2016).

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в текущем сезоне НХЛ.