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Нападающий «Чикаго» Холл пропустит остаток сезона НХЛ из-за операции

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Форвард «Чикаго Блэкхокс» Тэйлор Холл пропустит остаток сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игроку предстоит перенести операцию на правом колене, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.

В последний раз Холл выходил на лёд 19 ноября в домашнем матче против «Баффало Сейбрз» (2:3). В текущем сезоне регулярного чемпионата хоккеист провёл десять матчей, в которых набрал четыре очка (2 шайбы и 2 передачи).

В составе сборной Канады Холл дважды становился чемпионом мира (2015, 2016).

Ранее бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в текущем сезоне НХЛ. 

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