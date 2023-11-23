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Рыбин считает, что в «Колорадо» ценят универсальность Ничушкина

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин оценил игру российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Очень круто, что у Валеры сейчас идёт такая результативная серия, он забивает и приносит пользу своей команде. Ничушкин — весьма крупногабаритный нападающий с широкой спиной, умеющий играть на пятаке. Это его игровой стиль. Те же Маккинон и Макар хороши в том, чтобы раскатиться, а у него свои козыри. К тому же Валерий — настоящий универсал, а такие ценятся больше всех остальных», — сказал Рыбин RT.

Ранее Рыбин высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

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