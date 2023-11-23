Рыбин назвал грандиозным событием дебютный гол Алексеева за «Вашингтон» в НХЛ

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о дебютном голе российского защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в матче регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз».

«Это просто грандиозное событие для Алексеева! Первая шайба за команду всегда самая запоминающаяся для любого хоккеиста, особенно в НХЛ. Почему он так долго молчал? Кому-то требуется один или два матча, а у него это заняло больше времени, значит, такая у него хоккейная судьба. Вспомните сухую серию Скотта Гомеса. Можно только порадоваться за Сашу, и надеюсь, он снял с себя все оковы и будет двигаться только вперёд, к новым целям и достижениям», — заявил Рыбин RT.

Ранее Рыбин высказался об игре российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне НХЛ.