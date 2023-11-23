Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию WADA по делу РУСАДА

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне зарегистрировал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) по делу о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщается на официальном сайте суда, стороны должны обменяться необходимыми документами.

Также будет сформирована группа из трёх арбитров, которые будут его рассматривать и выносить решение. Вердикт CAS будет окончательным и обязательным к исполнению, за исключением права сторон подать апелляцию в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней по ограниченным основаниям.

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее сообщалось, что РУСАДА изучает документы, полученные от секретариата CAS, по делу о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.