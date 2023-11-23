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РУСАДА изучает документ CAS о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) изучает документы, полученные от секретариата Спортивного арбитражного суда (CAS), по делу о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу.
РУСАДА изучает документ CAS о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу
  • РИА Новости

«20 ноября мы получили письмо из секретариата Спортивного арбитражного суда. В настоящий момент изучаем документы», — заявил представитель РУСАДА «Матч ТВ». 

22 сентября 2023 года в WADA заявили, что РУСАДА продолжает не соответствовать антидопинговому кодексу.

Исполком WADA, основываясь на информации, полученной от специального независимого комитета по соответствию, постановил, что осенью 2022 года выявили, что Всемирный антидопинговый кодекс не до конца интегрирован в законодательство России.

13 октября стало известно, что РУСАДА выразило несогласие с лишением статуса соответствия кодексу WADA.

Ранее главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель сообщил, что организации нужно провести очный аудит РУСАДА по вопросу независимости.

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