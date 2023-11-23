RT в Telegram
Подпишись

Чалов: чемпионат России стал очень зрелищным

Короткая ссылка
Форвард ЦСКА Фёдор Чалов считает, что чемпионат России по футболу в последние годы стал очень зрелищным.
Чалов: чемпионат России стал очень зрелищным
  • РИА Новости

«Чемпионат Швейцарии не сильнее РПЛ. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый, эффектный и результативный. Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный. Посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость», — цитирует Чалова kp.ru. 

В текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с армейцами рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.

Ранее Чалов рассказал о цели перейти в европейский топ-клуб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить