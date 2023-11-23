Чалов: чемпионат России стал очень зрелищным

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов считает, что чемпионат России по футболу в последние годы стал очень зрелищным.

«Чемпионат Швейцарии не сильнее РПЛ. Да, там хорошая интенсивность, футбол открытый, эффектный и результативный. Но сейчас у нас чемпионат стал вообще очень зрелищный. Посмотрите, какие счета! 2:2, 3:3 не редкость», — цитирует Чалова kp.ru.

В текущем сезоне 25-летний россиянин сыграл за ЦСКА 22 матча, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с армейцами рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €12 млн.

Ранее Чалов рассказал о цели перейти в европейский топ-клуб.