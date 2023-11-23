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Степанов: условия допуска от World Aquatics могут стать «более лояльными»

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Рекордсмен России по плаванию Александр Степанов высказался о допуске россиян к международным стартам.
Степанов: условия допуска от World Aquatics могут стать «более лояльными»
  • РИА Новости

«Я не думал о получении нейтрального статуса. Как сложится — да значит да, нет значит нет. Всё может поменяться, и условия допуска станут более лояльными», — цитирует Степанова «Матч ТВ».

Напомним, что Международная федерация плавания опубликовала критерии для допуска россиян. Помимо рекомендаций Международного олимпийского комитета, в перечень входит запрет на общение с журналистами, а также отмечается ограниченное количество спортсменов в заявке.

Ранее серебряный призёр Олимпийских игр Климент Колесников высказался об условиях World Aquatics по допуску россиян к турнирам.

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