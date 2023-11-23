Дмитрий Черышев покинул пост главного тренера андоррского клуба «Санта-Колома»

Российский специалист Дмитрий Черышев покинул должность главного тренера андоррской «Санта-Коломы».

Об этом сообщается в официальном аккаунте андоррского футбольного клуба в Twitter.

Отец выступавшего за сборную России Дениса Черышева возглавлял клуб с лета 2022 года. Под его руководством команда финишировала на третьем месте в чемпионате Андорры в прошлом сезоне и идёт на третьей строчке в текущем первенстве.

Россиянин работал тренером в академии мадридского «Реала» (2006—2010), вернулся в Россию и стал спортивным директором новосибирской «Сибири».

Ранее спортивный директор «Венеции» Давиде Брендолин оценил перспективы российского полузащитника команды Дениса Черышева.