Мамиашвили: требование оплатить проверку связи с ЦСКА и «Динамо» — правовой беспредел

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о требовании международных федераций к российским спортсменам платить за проверку их связей с ЦСКА или «Динамо».

«Это, конечно, из ряда вон выходящая ситуация. Где все эти вещи, которыми нас так долго кормили, что в отношении спортсменов существуют закон и право? Сегодня мы имеем дело с агрессивным меньшинством, которое всячески старается навязывать свою волю другим.

Львиная доля спортсменов, особенно в единоборствах, имеет отношение к силовым структурам и клубам, которые с ними связаны. Дискриминация — это ещё самое мягкое слово, которое можно подобрать в этом случае. Настоящий правовой беспредел! У людей нет ни чести, ни достоинства, они стремятся только к разрушению», — заявил Мамиашвили RT.

Ранее Сальников высказался о требовании международных федераций к российским спортсменам платить за проверку их связей с ЦСКА или «Динамо».