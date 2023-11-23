RT в Telegram
Подпишись

Мамиашвили: требование оплатить проверку связи с ЦСКА и «Динамо» — правовой беспредел

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался о требовании международных федераций к российским спортсменам платить за проверку их связей с ЦСКА или «Динамо».
Мамиашвили: требование оплатить проверку связи с ЦСКА и «Динамо» — правовой беспредел
  • РИА Новости

«Это, конечно, из ряда вон выходящая ситуация. Где все эти вещи, которыми нас так долго кормили, что в отношении спортсменов существуют закон и право? Сегодня мы имеем дело с агрессивным меньшинством, которое всячески старается навязывать свою волю другим.

Львиная доля спортсменов, особенно в единоборствах, имеет отношение к силовым структурам и клубам, которые с ними связаны. Дискриминация — это ещё самое мягкое слово, которое можно подобрать в этом случае. Настоящий правовой беспредел! У людей нет ни чести, ни достоинства, они стремятся только к разрушению», — заявил Мамиашвили RT.

Ранее Сальников высказался о требовании международных федераций к российским спортсменам платить за проверку их связей с ЦСКА или «Динамо». 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить