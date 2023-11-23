Lanacion: экс-теннисиста Налбандяна обвиняют в преследовании бывшей девушки

Экс-теннисист Давид Налбандян обвиняется в преследовании своей бывшей девушки Арасели Торрадо.

Как сообщает lanacion.com.ar, спортсмен установил камеру в вентиляционном отверстии в квартире, где они жили вместе в период отношений. Это было сделано, чтобы контролировать девушку.

Торрадо предоставила органам аудиозапись, где он признался, что установил камеру.

Дело ведёт прокуратура Буэнос-Айреса.

Ранее в интернете появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании.