Lanacion: экс-теннисиста Налбандяна обвиняют в преследовании бывшей девушки
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Как сообщает lanacion.com.ar, спортсмен установил камеру в вентиляционном отверстии в квартире, где они жили вместе в период отношений. Это было сделано, чтобы контролировать девушку.
Торрадо предоставила органам аудиозапись, где он признался, что установил камеру.
Дело ведёт прокуратура Буэнос-Айреса.
Ранее в интернете появились показания девушки, которая обвиняет бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании.